La Mostra della Vara e dei Giganti aperta per messinesi e turisti al Palacultura

È stata inaugurata nell'agosto di due anni fa questa mattina al Palacultura la “Mostra comunale permanente della Vara e dei Giganti”, inserita nel progetto delle politiche identitarie del territorio messinese, curato dall’assessore al turismo e alla cultura Enzo Caruso. L'esposizione resta aperta da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.30. Previste delle aperture straordinarie durante la settimana della Vara che il Comune renderà note a giorni

L'Amministrazione De Luca, nel 2021, uno dei due anni in cui Vara e Giganti non uscirono dai rispettivi depositi per la pandemia, ha voluto dotare la città di un luogo istituzionale dove poter raccontare in modo stabile la secolare processione della Vara e la storia dei Giganti Mata e Grifone (di cui è stato esposto per la prima volta lo spadone e lo scudo).

Uno spazio espositivo dotato di un particolare allestimento che, attraverso una accurata grafica e una serie di pannelli descrittivi curati da Nino Principato e Franz Riccobono che tracciano un percorso di riscoperta della storia e delle tecniche costruttive delle “Machine Festive” della Vara e dei Giganti.

L’esposizione è composta da oggetti e reperti appartenenti al Comune e si arricchisce di collezioni private, tra le quali spicca quella dell'indimenticato Franz Riccobono e degli Amici del Museo, primo nucleo fondante di una esposizione che per anni è stata ubicata in un luogo poco fruibile e attrattivo di palazzo Zanca.

La Mostra è stata progettata e allestita, attraverso un percorso tematico, di intesa con l’assessore Caruso, sotto la sorveglianza della Soprintendenza ai BB CC AA di Messina, dai professori Rosario La Fauci, Maria Elena Triolo e Valeria Cristofaro, docenti di grafica e discipline pittoriche del Liceo Artistico Multimediale del Seguenza, con particolari competenze nel settore audiovisivo e multimediale, scenografico restauro e allestimento museale, nell’ambito della collaborazione dell’alternanza scuola-lavoro con il Comune.