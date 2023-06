Il “Summer Fest 2023” a Capo Rasocolmo: libri, musica, teatro e arte

Libri, musica, teatro e arte per un cartellone di alto livello. Torna anche quest'anno l'appuntamento con il “Capo Rasocolmo Summer Fest”, piccolo Festival delle Arti che è stato inaugurato ieri alla Tenuta Rasocolmo di Piano Torre a Messina. Quattro le sezioni curate da partner di grande rilievo: Nous Editrice per gli incontri letterari, Claudio Iudicelli per la rassegna “Wine&Music”, Roberto Bonaventura per l'ormai consueto appuntamento con “Promontorio Nord”, rassegna teatrale di grande pregio, e Mariateresa Zagone per le arti visive. Un vero e proprio percorso culturale che vedrà susseguirsi sul palco artisti del calibro di Manuela Ciunna, Tony Canto, Luca Madonia, Francesco Cafiso, Simona Sciacca e tanti altri. Il via alla rassegna è stato ieri con «La chiamata: incontro su “Al centro del fuoco” di Oriah Mountain Dreamer». A presentare Ermelinda Gulisano.

La sezione Arti visive del “Summer Fest 2023” sarà aperta, invece, da “Aqua”, mostra bi-personale, curata da Mariateresa Zagone, che vedrà “dialogare” le artiste Alba La Mantia e Monreau. In esposizione una ventina di acquerelli, opere simili per tecnica e dimensione, ma che ognuna delle due artiste declina in un proprio modo specifico attraverso luce, colore e trasparenza: elementi costitutivi dell’acqua e della percezione che di essa abbiamo. Alba Rita La Mantia, classe 1958, è nata ad Acquedolci, è stata in Toscana e, tornata in Sicilia, collabora con diversi laboratori di ceramica di Santo Stefano di Camastra. Lilly Romano, in arte Monreau, nasce a Messina nel 1976. È stata protagonista già di diverse personali, soprattutto quelle del 2021, a cura di Mariateresa Zagone. La mostra sarà inaugurata alle 19 del 30 giugno e sarà visitabile fino al 2 luglio.