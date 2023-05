Messina, “75 anni e non sentirli”: si celebra la Costituzione

Si terrà mercoledì alle 10, un evento celebrativo in occasione del 75esimo anniversario dell'entrata in vigore della nostra Costituzione (primo gennaio 1948) dal titolo “75 anni e non sentirli”, nella cornice del Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

L’iniziativa, voluta e organizzata dal prefetto di Messina, Cosima Di Stani, d'intesa con il Rettore dell'Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, e grazie alla disponibilità offerta dal presidente del Teatro Vittorio Emanuele, Orazio Miloro, sarà rivolta principalmente agli studenti universitari e agli alunni dell'ultima classe degli istituti superiori, la cui partecipata adesione è stata curata dal dirigente dell'ufficio Scolastico Provinciale, Stello Vadalà.

Dopo i saluti istituzionali, la professoressa Daniela Novarese, Ordinario di Storia delle istituzioni politiche presso l'Università di Messina, descriverà il percorso seguito dal nostro Paese, negli anni tra il 1944 e il 1946, verso la Costituente, sottolineando i diversi aspetti di continuità e fratture lungo questo cammino.

Seguirà un momento di riflessione corale grazie alla partecipazione di Ninni Bruschetta, che leggerà al pubblico alcuni passi scelti del libro "Vita e morte di una Costituzione" di Michele Ainis (Edizioni Laterza).

In conclusione, l'intervento del Professor Gaetano Silvestri, presidente emerito della Corte Costituzionale, già Rettore dell'Università degli Studi di Messina e Presidente della Scuola superiore della magistratura e dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, che offrirà il suo illustre contributo alla platea soffermandosi sulla perenne e rinnovata attualità dei valori della nostra Carta Costituzionale. Il convegno, aperto al coinvolgimento attivo e al dibattito con gli studenti, sarà moderato dalla giornalista Simona Arena.

