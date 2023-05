Messina: torna "Piazza dell'Arte", l'evento dedicato a giovani artisti universitari

Dopo anni di pausa forzata a causa della pandemia, torna l'appuntamento primaverile più atteso dagli universitari messinesi: Piazza dell'Arte, un evento unico in cui talento, gioia e divertimento si uniscono per regalare una notte di magia. Piazza dell'Arte nasce dall'impegno dell'Associazione culturale Morgana, che dal 2012 è impegnata sul territorio, nelle istituzioni universitarie e nelle scuole. La manifestazione, giunta alla VIII edizione ha come obiettivo quello di valorizzare l'arte in tutte le sue forme. L'evento che di anno in anno riesce a coinvolgere migliaia di giovani e famiglie quest'anno si svolgerà giovedì 18 maggio e dopo 7 edizioni per la prima volta eccezionalmente presso Piazza Cairoli.

L'obiettivo della manifestazione è la promozione dei talenti artistici e delle attività di cui il nostro territorio gode.

L'evento è aperto a tutta la cittadinanza ed è interamente gratuito grazie al supporto del Comune di Messina, dell'Università degli Studi di Messina e dell'E.R.S.U oltre il sostegno degli sponsor, e il lavoro dei ragazzi dell'associazione.

Quest’anno la direzione artistica è affidata a Gaia Vizzini ed Angelo Morabito membri dell’associazione Morgana da anni attivi nell’ambito dello spettacolo. L’evento rappresenta non solo un momento di incontro per gli studenti universitari, ma anche un'occasione per giovani talenti che hanno voglia di emergere nel mondo dell'arte.

Lo spettacolo si svolgerà giovedì 18 Maggio e si divide in due momenti:

Dalle 9:00 alle 13 presso il polo Papardo in occasione dell'Unime Sustainability Day verrà realizzata un’estemporanea di pittura a cura degli studenti del Liceo Artistico Basile.

La sera dalle 20:00 si svolgerà l’evento in Piazza Cairoli che prevede l’esibizione di band, ballerini, gruppi teatrali e artisti di vario genere, a seguire live show della band special guest: LEGNO

