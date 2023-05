Milazzo, il Castello ospiterà la "Notte dei Musei"

Per il terzo anno consecutivo il Castello, Città Fortificata, di Milazzo ospiterà la Notte dei Musei, giunta alla sua diciannovesima edizione europea, che si svolgerà sabato 13 maggio 2023 dalle ore 19 alle 24 con ingresso gratuito.

Tour illuminati, percorsi divertenti, proiezioni, eventi eccezionali regaleranno al pubblico un'esperienza culturale, amichevole e divertente.

Questo evento culturale che aveva visto già la partecipazione di Milazzo negli anni dal 2006 al 2009 è stato riproposto presso il Castello di Milazzo dal 2021, trovando notevole risposta di pubblico.

L’organizzazione di questa manifestazione vede quest’anno l’attiva partecipazione di tante Associazioni cittadine che, in maniera assolutamente volontaria desiderano, creando rete, valorizzare la Città Fortificata, monumento identitario di Milazzo, arricchendola come uno scrigno di attività attraenti e partecipative per i propri cittadini e gli ospiti benvenuti.

La manifestazione è articolata in quattro siti diversi all’ interno del castello ed esattamente, il Duomo, Bastione di Santa Marina, Monastero delle Benedettine, ed Mastio. Il castello ritornerà, per quella notte, a essere vissuto nei suoi innumerevoli edifici ed angoli che ospiteranno le attività delle Associazioni, riservando emozioni arricchite dalle esperienze trasmesse dalle proposte degli organizzatori, inoltre ai visitatori sarà offerta gratuitamente una visita guidata del castello grazie all’ Associazione Guide Turistiche Eolie Messina e Taormina.

