Ricovero De Luca, i medici del Policlinico di Messina optano per un'altra settimana di cure

Cateno De Luca continua ad essere ricoverato presso il Policlinico di Messina a seguito del malore accusato lo scorso 29 aprile al termine di un comizio elettorale. I medici hanno stabilito che dovrà proseguire il trattamento antibiotico ospedaliero per l'intera settimana per debellare la polmonite acuta che è stata accertata al momento del ricovero. Entro mercoledì, saranno definite anche le modalità e la durata del programma di riabilitazione domiciliare a cui Cateno De Luca dovrà comunque sottoporsi.

De Luca ha espresso il suo desiderio di continuare la campagna elettorale nonostante l'attuale stato di salute e ha sottolineato l'importanza del sostegno e dell'aiuto dei suoi sostenitori consegnando loro un messaggio:

"Oggi più che mai ho bisogno del vostro sostegno e del vostro aiuto per portare avanti la campagna elettorale. Credo di meritare da ciascuno di voi un supplemento di aiuto ed è per questo che vi chiedo, popolo di Sud chiama Nord e sostenitori della lista Libertà, di scendere in campo in mia rappresentanza e a difesa di un uomo che della libertà ha sempre fatto una ragione di vita. Vi invito dunque ad essere la mia voce mentre sono costretto a seguire il percorso di guarigione. So di poter contare su ciascuno di voi, come ho sempre fatto, per portare avanti la nostra crociata di Libertà. Se sarete al mio fianco, avrò la forza e la determinazione necessaria per affrontare questa ulteriore prova e sfida con maggiore convinzione e determinazione. Ancora tutti i giochi sono aperti e la nostra crociata per la Libertà deve continuare senza se e senza ma.