All'Università di Messina il master su "Compagnie aeree e regolamentazione dell'industria aeronautica"

Si terrà il 27 gennaio, alle 15,30 presso l'Accademia Peloritana la Cerimonia di inaugurazione del Master di I livello in "Airline management and regulation of the aviation industry".

Il Master, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza e dal CUST Euromed e coordinato dalla Prof.ssa Francesca Pellegrino, è stato accreditato dall'INPS come "Master Executive" Nell'ambito delle iniziative a sostegno della formazione post universitaria e professionale, ogni anno l'INPS, mediante Avviso Pubblico, seleziona, a livello nazionale, Master universitari "executive", aventi specifiche caratteristiche qualitative e che garantiscano alta formazione ed aggiornamento professionale qualificato, promossi da Atenei riconosciuti dal MUR idonei al rilascio di titoli accademici in Italia. L'INPS procede quindi alla pubblicazione di appositi bandi in favore dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, finalizzati all'erogazione di borse di studio per la partecipazione ai suddetti Master.

