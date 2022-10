Messina, attesa per il pianista Maurizio Mastrini alla Laudamo

Si preannuncia una performance pianistica eccentrica e coinvolgente, quella di Maurizio Mastrini, ospite stasera (venerdì) alle 19 nella sala Laudamo, dei Concerti autunnali proposti dall’Associazione musicale Orchestra da Camera di Messina.

Definito dalla critica un vero e proprio fenomeno pianistico, imprevedibile e pirotecnico a partire dai travestimenti di scena, Mastrini è un perfetto mix tra genio musicale e performer pianistico, che pur non sconfessando la sua solida formazione accademica, la trasfigura in un linguaggio musicale da campione degli ascolti su spotyfi, che raggiungono la cifra record di 33 000 000! Un vero giramondo delle sale da concerto con oltre 750 esibizioni sold out in tutti i continenti. Per il concerto messinese riserva anche la presentazione del suo ultimo titolo “Hugs”.

