L'UniMe scala alcune posizioni nella classifica internazionale

Tra le migliori 300 Università al mondo per “Business and Economics” (fascia 251-300). Tra le prime 500 (fascia 401-500 ) per le discipline legate alla Medicina e alla Salute (“Clinical and Health”), per l’Ingegneria (“Engineering”), e per la Psicologia (“Psychology”). Tra le prime 600 (fascia 501-600) per le Scienze biologiche (“Life Sciences”) e le Scienze informatiche (“Computer Science”). È stata pubblicata la classifica “The” del “World University Rankings by Subject” e l’Ateneo peloritano guadagna posizioni. È la classifica alla quale il rettore Salvatore Cuzzocrea ha sempre detto di tenere di più perché, a differenza di altri Report e graduatorie, quella di “Times Higher Education” basa i suoi risultati su parametri legati alla produzione scientifica del corpo docente, lla qualità didattica, ai rapporti con le aziende e alla internazionalizzazione. «Ed è quello che più conta nella valutazione degli Atenei», ha spesso sottolineato il prof. Cuzzocrea.

Il “The World University Rankings 2022” include più di 1.600 Università in 99 paesi e territori e, di fatto, è il più completo strumento di analisi a livello internazionale. La tabella si basa su 13 indicatori di performance accuratamente calibrati che misurano i risultati e gli obiettivi conseguiti delle singole istituzioni accademiche in quattro aree: insegnamento, ricerca, trasferimento di conoscenze e prospettive internazionali.

