Il talento dell'artista messinese Michele D’Avenia non conosce confini

Un messinese che, con tenacia e talento, continua lungo la strada del successo, a livello internazionale. «Con grande orgoglio avanza la crescita di apprezzamento e di richiesta del mercato in tutto il mondo», afferma Michele D’Avenia, artista capace di dare vita a opere che esprimono un figurativo carico di simbolismo raffinato e vivido, nel nome della policromia siciliana e mediterranea di qualità. Dopo le mostre di Parigi, è arrivata l’importante selezione da parte del Museo europeo di Arte moderna, il “Meam” di Barcelona, per una esposizione che raccoglie una selezione della più alta figurazione mondiale. Di grande rilievo il mercato statunitense: dopo la collaborazione con la “Cavalier Gallery” di New York, ecco il nuovo contratto con la “Clark Gallery”, importante galleria americana con sede a Boston. Inoltre, ultimamente D’Avenia è stato invitato ad partecipare con il dipinto “Summer Bliss” alla mostra “Water Works” alla galleria “Ric Michel” a Southampton, New York. In precedenza è stato selezionato in una mostra collettiva americana, “Contemporany Realism”, che alla “Cavalier Ebanks Galleries” di Greenwich, un importante centro urbano del Connecticut.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata