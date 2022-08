TvBoy scatenato a Taormina, dopo Salvini ritrae l'“Italiana” Giorgia Meloni

TvBoy torna in azione a Taormina. L'artista che già in passato aveva ritratto a Taormina Matteo Salvini, stavolta ha dato vita ad una nuova opera di street-art che si trova nel centro storico, a Porta Catania, accanto alla cassa del parcheggio Porta Catania e che riguarda Giorgia Meloni. La ledaer di Fratelli d'Italia è stata ritratta con una chitarra in mano, come Toto Cutugno nel suo più famoso brano "L'italiano". L'opera è stata così denominata da TvBoy “L’Italiana”.

La località turistica ionica si conferma, insomma, il luogo preferito dove vengono realizzate queste installazioni, talvolta anche provocatorie come è stato nel caso di Matteo Salvini quando ci fu l'installazione del leader della Lega - anche allora ad opera di TvBoy - in versione vu cumprá ed in precedenza lo stesso artista aveva pure realizzato un murales su Carola Rakete (poi cancellato in quel caso da un attivista della Lega).

Sempre a Taormina, lo scorso anno TvBoy ha anche realizzato un murales di Dolce & Gabbana ed in Comune, in quel caso, aveva anche auspicato che quanto era stato realizzato dall'artista non fosse poi rimosso. "A Taormina ripassa TvBoy. Non tocchiamoli, guardiamoli", aveva auspicato il sindaco a fronte invece delle procedure di rimozione poste in essere, sin qui, di volta in volta dall'Autorità di pubblica sicurezza e che anche stavolta molto probabilmente si concretizzeranno da qui alle prossime ore.

