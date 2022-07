Pietro Grasso protagonista del Milazzo cult festival

In occasione della sua visita a Milazzo per partecipare alla rassegna letteraria Milazzo cult festival, il dottor Pietro Grasso è stato al Comune di Milazzo dove ha incontrato il sindaco Pippo Midili. Quindi a Villa Vaccarino il presidente Pietro Grasso e il dott. Felice Cavallaro, entrambi impegnati, nel trentennale della strage di Capaci, nella stesura di libri aventi come protagonisti rispettivamente Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, hanno dialogato con il Procuratore della Repubblica di Messina, Maurizio De Lucia, e con il Procuratore della Repubblica di Palmi, Emanuele Crescenti.

