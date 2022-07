Messina, laboratorio di lettura per bambini al museo dei Peloritani di Gesso

"Ti cuntu na storia...al Museo" è il titolo del laboratorio di lettura rivolto ai bambini fra i 6 e i 9 anni, in programma venerdì 29 luglio, a partire dalle 18.30, a Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di villaggio Gesso. Una bella occasione sotto il cielo d'estate per far scoprire ai più piccoli attraverso 'letture, racconti e suoni" alcune delle figure più rappresentative dell'immaginario popolare siciliano di ogni tempo, quale Giufa', Peppe Nappa, Colapesce, ed altre meno note, ovvero l'orso carnevalesco di Saponara e il Diavulazzu di Savoca, e ancora il Giudeo di San Fratello. A proporre l'originale incontro l'associazione Intervolumina, da sempre impegnata ad incontrare bambini e ragazzi per guidarli alla scoperta della parola e della scrittura, fonte primaria di racconti e d'insegnamenti di vita, e l'associazione "Kiklos-Museo dei Peloritani", realtà culturale che non ha mai smesso di aprirsi alle nuove generazioni, e dunque al mondo scolastico, per alimentare il vitale legame con la tradizione e riscoprire lo straordinario giacimento di racconti leggendari fortemente radicatai alla cultura di tradizione orale del territorio.

Ospite speciale del laboratorio il poeta popolare ibbisoto Pippo Bonaccorso, vera memoria vivente di tante storie di antica memoria, recitate rigorosamente in siciliano.

Al laboratorio sono ammessi fino a 10 vambini/e previa prenotazione da fare a info@intervolumina.it o al 3274699359.

