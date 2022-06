"Viaggio nell'antica Grecia", il libro del giovanissimo Leonardo Lindia

Rischia di essere l’autore più piccolo pubblicato in Italia. Il suo primo racconto “Viaggio nell’antica Grecia” sarà nelle librerie dal 29 giugno. Leonardo Lindia ha dieci anni e scrive storie da quando ne aveva sei. Il suo sogno è lavorare alla Disney: “Vorrei scrivere storie e disegnare i personaggi come faceva Walt Disney”, racconta il piccolo Leonardo, perché la sua altra passione è proprio disegnare. E lo fa anche bene. Il suo modello di artista è Lelio Bonaccorso, il famoso fumettista messinese, che ha realizzato la copertina del libro, “Mi piace incoraggiare i bambini a inseguire i loro sogni. Quando lo facevano con me quando ero piccolo, mi sentivo invogliato a continuare”, dichiara Bonaccorso.

Il libro sarà pubblicato dalla casa editrice Edas di Mimma Vicidomini “Ho creduto in questo progetto sin da subito, colpita dalla passione del piccolo Leonardo. Ritengo sia importante investire sulla crescita culturale dei bambini” sostiene la Vicidomini. “Viaggio nell’antica Grecia” è la storia di un bambino che trova una moneta d’oro raffigurante la dea Atena. Questa moneta lo condurrà in un viaggio nel tempo. Insieme ai suoi compagni avrà una missione da compiere. Quale mistero si celerà dietro la moneta? Come mai sarà stato proprio lui a trovarla?

