Villafranca ricorda Graziella Campagna. Anche in teatro le repliche di "Al posto giusto"

Il monologo teatrale "Al Posto Giusto", dedicato alla vita della giovane vittima di mafia Graziella Campagna, tornerà ad emozionare il pubblico il 12 dicembre prossimo, alle ore 17.30 nell'Auditorium della Chiesa Nostra Signora di Lourdes, a Villafranca Tirrena.

Scritto e diretto dal regista Carmelo Formica e interpretato dalla brava Silvana Formica, con la partecipazione di Maria Lombardo e con la preziosa collaborazione del direttore della fotografia Angelo Gullì.

La giovane saponarese, "rea" di aver accidentalmente scoperto la reale identità del boss latitante Gerlando Alberti Jr., fu rapita e barbaramente assassinata la sera del 12 dicembre 1985.

"Abbiamo scelto questo evento - spiega il Presidente di Orizzonte Comune, Roberto Saia - perché crediamo che la memoria sia una delle armi più potenti nelle mani dei cittadini per combattere la mafia, che troppo sangue ha versato sulle nostre strade. Ricordare Graziella, a Villafranca, è dovere morale e motivo di orgoglio".

"Ho deciso di mettere in scena questo monologo - afferma il regista Carmelo Formica - per portare il pubblico dentro la vita di questa giovane vittima innocente della violenza mafiosa. Il percorso giudiziario è ormai noto a tutti, ma della vita di Graziella si sa troppo poco. Sarà una serata ricca di emozioni e per questo devo ringraziare la famiglia di Graziella e in particolare Pietro Campagna, per il supporto e la fiducia".

INGRESSO LIBERO E GRATUITO - GREEN PASS OBBLIGATORIO

