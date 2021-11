L'Università di Messina organizza un cineforum attinente agli studi in giurisprudenza

Lunedì scorso, nell’Auditorium Mons. Fasola (ex sala Visconti) di Via San Filippo Bianchi, sono iniziate le proiezioni nell'ambito della rassegna cinematografica organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo di Messina, dal titolo “Diritti al cinema. Dai codici alla vita: occasioni di dibattito”. Andranno avanti fino al 4 aprile 2022

Il programma del Cineforum prevede dodici film. Ogni proiezione sarà introdotta da un docente del Dipartimento, e sarà seguita da un dibattito. Tra le pellicole selezionate vi sono vi sono grandi classici e film più moderni, tutti caratterizzati dal fatto trattare temi di attualità particolarmente attinenti al percorso di studi in giurisprudenza, con l'obiettivo di stimolare il dibattito e l'approfondimento.

