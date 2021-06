Il comico Enrico Brignano a Messina e Taormina: due date a settembre

Si aggiunge un nuovo evento alla rassegna estiva “Messina Restarts”, organizzata dall’Amministrazione comunale. La novità è l’arrivo in città del comico e attore romano, Enrico Brignano, che con il suo “Un’ora sola vi vorrei - estate 2021" sarà di scena all’Arena Villa Dante venerdì 3 settembre.

Si va così ad arricchire il cartellone con una data che, annunciata in precedenza, non aveva ancora il suo artista. A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte, Brignano sarà così il protagonista di una serata (inizio alle 21.30) che aprirà il mese di settembre, prima del finale in programma il 5, alla presenza anche del sindaco Cateno De Luca.

Quello di Brignano, però, non è l’unico spettacolo in terra messinese: lunedì 13 settembre, infatti, sarà al Teatro Antico di Taormina, nell’ambito della programmazione di “Sotto il Vulcano”, la rassegna itinerante di spettacoli dal vivo per la valorizzazione del territorio.

In Sicilia, inoltre, è prevista anche una terza tappa: il 4 settembre, il comico sarà a Ragusa, nell’Arena Piazza Libertà.

