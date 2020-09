Musica in scena a Messina, il Mesica Saxophone quartet incanta la Marina del Nettuno

Ancora musica alla Marina del Nettuno a Messina. Prosegue infatti "Musica al Nettuno" con l'esibizione da trenta e lode del "Mesica Saxophone Quartet".

Un'esebizione da brivido quella dei quattro allievi del Conservatorio Corelli di Messina. I quattro musicisti hanno dimostrato, davanti al loro direttore e ai loro maestri, che il Conservatorio è una vera eccellenza della città. Esecuzioni da trenta e lode per i laureandi e i laureati del Conservatorio. Al Marina del Nettuno, un nuovo spettacolo da custodire gelosamente nei ricordi di questo mese di settembre.

Il terzo appuntamento di Musica al Nettuno ha visto esibirsi: Claudio Raneri, sax soprano; Simone Impellizzeri, sax contralto, Francesco Muscarà, sax tenore e Alessandro Vancheri, sax baritono.

Hanno iniziato gli studi con i docenti: C. Ricciardi, G. Sturniolo, M. Mazzola, F. Parisi e S. D’Amico. Hanno frequentato le classi di Sassofono dei docenti Gianfranco Brundo e Francesco Celona. Hanno partecipato attivamente ai concerti dell’Orchestra Fiati del Conservatorio Musicale sotto la Direzione del Maestro Lorenzo Della Fonte e sono componenti effettivi di Associazioni culturali e bandistiche del territorio messinese, catanese e siracusano.

Singolarmente i componenti del Quartetto si sono perfezionati frequentando le Masterclass con Maestri di fama Nazionale ed Internazionale: A. Mollica, M. Ciaccio, F. Mancuso, J. Y. Formeau, C. Delangle, P. Bonnet, G. Tudor, A. Canovas, R. Ventat, A. F. Belijar, J.D. Michat. Hanno frequentato Campus con gli “Arcadia Saxophone Quartet” e gli “Habanera Sax Quartet”.

In formazione quartettistica sono stati seguiti dal Maestro Stefano Vezzani. Hanno partecipato a concorsi Internazionali e Nazionali : XXVII Concorso Internazionale “Gianluca Campochiaro” (Ct), 1° Concorso Nazionale Musicale Santa Cecilia in Musica (Naso, ME) vincendo il primo premio.

Il cartellone Musica al nettuno che da giovedì 8 ottobre si trasformerà in Cinema al nettuno realizzando un mix tra cinema, musica e poesia, mercoledì prossimo 30 settembre alle 20,30, potrà contare su una formazione di ben tredici elementi che vedrà sulla scena il “Corelli Pop-Rock Ensemble”

