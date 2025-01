Messina, problemi idrici a Camaro. Il consigliere Geraci lamenta la mancanza di informazione da parte di Amam

"Da 48 ore problemi di erogozione idrica a Camaro, Bisconte, Catarratti. Circa 10,000 abitanti interessati". A lanciare l'allarme è il consigliere della terza Circoscrizione Alessandro Geraci, il quale rileva che l'ultima comunicazione ufficiale di Amam è di 2 giorni fa, sia sul sito ufficiale che sulla pagina Facebook e si riferisce ai lavori sulla conduttura di Fiumefreddo. "Nel frattempo, sono subentrati guasti alle condutture di zona, che hanno costretto la sospensione totale dell'erogazione - specifica il rappresentante del Movimento Cinquestelle -.

Ringrazio gli operatori dell'azienda che alle tante domande cercano di dare qualche risposta, ma non è accettabile il silenzio dei vertici Amam che anche in questo caso latitano, nel comunicare ai cittadini e ai Consigli di Circoscrizione. Cosa sta succedendo? Dove si trova il guasto? Quali zone sono interessate dalle interruzioni? Che tempi ci sono per il ritorno alle condizioni normali? Mi sembra il minimo per chi è chiamato a gestire un' azienda che si occupa di un bene prezioso come l'acqua".