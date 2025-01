Messina, perdita a Camaro: lavori ancora in corso. L'Amam ha gestito sei richieste d'intervento

"Sono attualmente in fase di completamento gli interventi sulla rete idrica in via Comunale Camaro, avviati a seguito della segnalazione di una perdita nelle scorse ore". E' quanto si legge in una nota diffusa poco fa dall'Amam.

"I tecnici AMAM, intervenuti tempestivamente, hanno individuato il guasto e avviato le operazioni di riparazione.

Tuttavia, l’intervento ha registrato alcuni ritardi a causa dell’interferenza con altri sottoservizi, che ha reso necessaria una pianificazione più articolata per garantire la sicurezza e l’efficacia dei lavori. Per ridurre i disagi, AMAM ha predisposto un servizio straordinario di approvvigionamento idrico tramite autobotti e due punti di distribuzione fissi per le utenze sprovviste di serbatoi autonomi. Gli operatori stanno inoltre garantendo il rifornimento anche alle utenze dotate di serbatoi, e ad oggi sono state gestite sei richieste di intervento. La conclusione definitiva dei lavori è prevista per la tarda serata odierna.