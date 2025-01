Messina, inchiesta morti sospette: 40 interventi "saltati" al Papardo dopo il sequestro delle sale operatorie

Da quando le due sale operatorie della Cardiochirurgia dell’ospedale Papardo sono sotto sequestro, e quindi irrimediabilmente chiuse per l’inchiesta sulle morti sospette, che cosa “non è successo”?

Ovvero, quanti sono i pazienti, tra interventi programmati e liste d’attesa che per forza di cose sono stati dirottati verso altre strutture sanitarie, non solo della Sicilia, ma di tutta Italia, a seconda della complessità degli interventi da eseguire?

Abbiamo voluto dare delle risposte a questi interrogativi perché dal 23 novembre scorso, il giorno del sequestro delle due strutture da parte dei carabinieri dei Nas, Messina e il suo hinterland, ma anche la Sicilia e la Calabria come bacino d’utenza non potenziale ma reale, per l’inchiesta della Procura sulle cosiddette “morti sospette” per infezioni batteriche dopo gli interventi al cuore, sono in ogni caso private di un presidio “salva-vita” di primo livello fondamentale.

Un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale alla quale negli anni si sono rivolti pazienti da tutta l’Italia. Che ora si è irrimediabilmente trasformata per via giudiziaria in una ferita aperta che grava sull’intera città senza ombra di dubbio.

Per dare risposte a questi interrogativi è necessario adoperare qualche numero, e comparare le statistiche dell’attività del reparto di Cardiochirurgia diretto dal prof. Francesco Patanè, avendo come base le due annualità 2023 e 2024.

Ebbene, stando ai numeri, nel 2023, nel corso dei dodici mesi, quindi da gennaio a dicembre, il reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale Papardo, che tra l’altro allo stato, stando alle tabelle sanitarie regionali, è sotto organico di cinque medici, è riuscito ad effettuare circa 600 interventi, viaggiando quindi in media al ritmo di due al giorno.

Ovviamente non sono state tutte operazioni complesse, ma in mezzo ci stanno sicuramente molti casi in cui sono state salvate vite, ricostruite esistenze, ridati sorrisi, fornite nuove speranze.

Se paragoniamo quindi l’attività dei due ultimi mesi dell’anno, novembre e dicembre, tra quella mancata del 2024 e quella effettiva del 2023, si può fare una stima abbastanza vicina alla realtà se si parla di circa 40 interventi a varia complessità che sono “saltati” nei mesi di novembre e dicembre del 2024, per la mancata disponibilità delle due sale operatorie.