Morti sospette all'ospedale Papardo di Messina, la Procura chiede il dissequestro delle due sale operatorie di Cardiochirurgia

La Procura ha chiesto al gip il dissequestro delle due sale operatorie di Cardiochirurgia dell'ospedale Papardo, le strutture a cui i carabinieri dei Nas avevano messo i sigilli il 23 novembre scorso nell'ambito dell'inchiesta sulle morti sospette di paziente per infezioni batteriche dopo le operazioni effettuate in quel reparto.

In queste ore il gip dovrebbe emettere il provvedimento definitivo di dissequestro.