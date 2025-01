Messina, traffico paralizzato dopo la bomba d'acqua: la rotonda di viale Annunziata allagata, smottamenti sui Colli

La pioggia abbondante caduta ieri pomeriggio a Messina ha causato notevoli disagi in zona viale Annunziata, all’altezza della rotatoria che incrocia con viale Regina Elena. L’acqua proveniente da monte ha creato un vero e proprio fiume che ha sommerso la strada, allagando gran parte del marciapiede. Non pochi i disagi per chi si è trovato a dover attraversare in quel punto.

Il forte temporale ha provocato inoltre numerosi danni con tombini saltati e allagamenti ovunque. Un piccolo smottamento si è verificato sulla strada che porta sui colli, in particolare la strada che porta al centro Neurolesi. È intervenuta la polizia municipale.

Infine, in serata, un incidente stradale si è verificato sull'autostrada all'uscita della galleria Perara, in direzione Palermo. Un'utilitaria è uscita di strada. Non ci sarebbero gravi conseguenze per gli occupanti. Sul posto la polizia stradale.