Incidente questa sera sull'autostrada all'uscita della galleria Telegrafo, in direzione Messina. Per cause da chiarire, un'auto è improvvisamente uscita di strada andando a sbattere contro la galleria e il guardrail. L'automobilista è stato soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale Piemonte, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell'incidente.