Il Messina riprende gli allenamenti dopo la batosta col Cerignola, assente il tecnico Modica. Regna l'incertezza

Il Messina ha ripreso gli allenamenti nella mattinata al "Marullo" senza il tecnico Giacomo Modica, assente alla seduta odierna dopo la pesante sconfitta casalinga contro l’Audace Cerignola. A dirigere il lavoro è stato il suo vice, Maurizio Miranda, in un clima di grande incertezza. La squadra è reduce dalla sesta sconfitta negli ultimi sette turni, una serie negativa che l’ha fatta precipitare in una crisi profonda. La situazione appare sempre più nebulosa, con un futuro che si profila complesso in vista della prossima sfida contro il Taranto.