Alaimo: "Frenati dalla burocrazia ma stiamo facendo di tutto per il Messina"

«Stiamo nuotando nel mare della burocrazia, aspettando alcuni passaggi per i quali i tempi si sono dilatati, ma stiamo facendo ogni cosa per il bene del Messina»: così il neo presidente Stefano Alaimo allontana i dubbi sui primi passi mossi da AAD Invest alla guida dell'Acr. La società è ferma in una terra di mezzo operativa, impelagata nei passaggi formali che riguardano sia le firme digitali federali che l'abilitazione dei conto correnti. Entrambi aspetti cruciali per operare sul mercato, in entrata e in uscita.

«Nei prossimi giorni dovrebbe sbloccarsi tutto. Abbiamo comunque organizzato la trasferta della squadra facendo pagamenti e credo per la prima volta in stagione, il gruppo farà rifinitura fuori, in provincia di Cosenza, per poi dormire in Puglia», ha proseguito il massimo dirigente giallorosso. Che poi si è soffermato anche sulla figura di Domenico Roma: «Ci ha chiesto delle garanzie e ci stiamo muovendo per darle anche a lui nel giro di qualche giorno. Non abbiamo scelte alternative, lui è il nostro direttore sportivo». Nella serata di oggi, Alaimo ha anche incontrato mister Giacomo Modica per fare il punto sulle condizioni psico-fisiche della squadra e aggiornarlo sui passaggi societari. Alla squadra ha chiesto una vittoria a Taranto, troppo importante verso la salvezza.