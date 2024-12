Barcellona, aggredisce e ferisce di nuovo il vigile “reo” d’averlo multato

La selvaggia aggressione ai danni di un agente della Polizia municipale, è avvenuta ad opera di un ex agente della Polizia penitenziaria di 54 anni di Barcellona che ha aggredito alle spalle la vittima designata che stava effettuando rifornimento di carburante nella stazione di servizio Ip di via Giovanni XXIII. Quella avvenuta nel pomeriggio di venerdì, è la seconda aggressione che l’agente in servizio al Corpo di Polizia municipale del Comune di Barcellona subisce ad opera dello stesso aggressore che già lo aveva minacciato e anche picchiato. L’ennesima aggressione è avvenuta adesso nell’area della stazione di servizio Ip di via Giovanni XXIII.

L’agente picchiato, tra i migliori del Corpo di Polizia municipale, è stato di fatto pestato e allo stesso tempo sarebbe stato minacciato di morte. Come se non bastasse l’ex agente della Polizia penitenziaria, prima di lasciare la vittima a terra ha promesso che non appena lo incontrerà di nuovo, lo picchierà ancora. La vittima, soccorsa per le ferite riportate, è stata giudicata guaribile in 10 giorni per le lesioni subite, salvo complicazioni.

La prima aggressione era avvenuta già nei primi giorni dello scorso ottobre. In quella occasione, infatti, la persona che viene indicata come l’aggressore dell’agente, animato da rancore per avere subito circa un anno prima una sanzione per divieto di sosta, elevata dallo stesso vigile, non avrebbe esitato, dopo aver notato il vigile in servizio in via Kennedy, vicino all’omonimo bar, ad aggredire l’agente “reo” di averlo multato. L’aggressione, in quella occasione, era avvenuta alla presenza di altri agenti che non sono riusciti a fermare il corpulento aggressore.