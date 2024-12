Vigile aggredito a Barcellona, il sindaco Calabrò: "Solidarietà all'agente, lotteremo sempre contro violenza e illegalità"

La giunta Calabrò esprime piena solidarietà al vigile urbano aggredito ieri nei pressi del distributore di benzina di via Papa Giovanni XXIII e ferma condanna per il vile gesto e l’esecrabile violenza sulla quale è in corso un’indagine dei carabinieri.

Il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore alla Polizia Municipale Salvatore Coppolino sono al fianco del vigile urbano aggredito e ribadiscono totale sostegno al corpo di Polizia Municipale che egregiamente ha sempre svolto il proprio ruolo contro chi infrange le regole, contro l’ambulantato selvaggio, le infrazioni al codice della strada e l’abusivismo edilizio.

Piena solidarietà a chi con diligenza opera al servizio della comunità di Barcellona Pozzo di Gotto ed è stato vittima di un gesto vile e ingiustificabile.