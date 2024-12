Rassegna stampa 11-12-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Ponte sullo Stretto: il fronte del “no” si appella all’Agcm

Messina, il maxi traffico di droga a Giostra in via Seminario Estivo: il pm chiede condanne pesanti

Truffa sui bonus edilizia a Barcellona, ecco come funzionava il sistema TUTTI I NOMI

IN CITTA'

Scuola in Sicilia, il prossimo anno via altre 23 “autonomie”: tre saranno soppresse a Messina

Finanziaria in Sicilia, si alza il sipario sui contributi ai teatri: al “Vittorio Emanuele” di Messina 4,8 milioni

IN PROVINCIA

Buona sanità all’ospedale di Milazzo, parla mamma Ilenia: “Io e il mio Mattia salvati dai medici”

Stromboli e l'invasione delle capre: nei prossimi tre anni potrebbero arrivare a 10 mila