Condotta "spaccata" a Messina, concluso l'intervento di Amam: prima i test sulla riparazione, poi al via l'erogazione

È stato completato l’intervento di riparazione della condotta dell’acquedotto Fiumefreddo nel tratto situato ad Itala, danneggiata durante i lavori per la posa di una linea elettrica a media tensione eseguiti da una ditta incaricata da Enel per lavori inerenti il raddoppio ferroviario.

I tecnici AMAM stanno ora procedendo con i test necessari per verificare l’efficacia delle riparazioni. Successivamente, le pompe verranno riattivate gradualmente per garantire un ritorno progressivo alla normale distribuzione idrica in tutte le aree servite.