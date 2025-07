Air Show Messina 2025, misure straordinarie per garantire sicurezza e la viabilità: transito vietato tra il Torrente Pace e Fiumara Guardia

Dalle ore 7.00 alle ore 20.00, di sabato 2 e domenica 3, sarà vietata la sosta su entrambi i lati della via Consolare Pompea tra Torrente e Fiumara Guardia, comprese le aree parcheggio lato mare e la complanare tra il tratto Trocadero - Chiesa di Grotte. Sempre in entrambe le giornate, dalle 13.00 alle 20.00, sarà interdetto il transito veicolare nel tratto compreso tra il Torrente Pace e Fiumara Guardia.

In occasione dell'Air Show Messina 2025, in programma sabato 2 e domenica 3 agosto, nel tratto costiero compreso tra Torrente Pace e Fiumara Guardia, il Comune di Messina ha disposto una serie di misure straordinarie per garantire la sicurezza, la viabilità e la piena fruizione dello spettacolo da parte di cittadini e visitatori.

ATM S.p.A. potenzierà il servizio di tutte le linee urbane al fine di incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico, il cui impiego è vivamente raccomandato per evitare congestioni e disagi. Per l'occasione, oltre ai consueti parcheggi dislocati nella zona sud, nella ZIR, in centro e nella zona nord, saranno disponibili anche i parcheggi dello stadio "Franco Scoglio", da cui sarà attivato un apposito servizio navetta che condurrà gli utenti fino a via Adolfo Celi (ex SS 114), consentendo l'interscambio con le linee urbane ordinarie.

PANORAMICA E AREE DI OSSERVAZIONE

La Strada Panoramica dello Stretto resterà l'unica arteria percorribile durante l'evento del 3 agosto: si invita a non sostare né creare assembramenti lungo questa via, pur essendo un punto di osservazione privilegiato. Si raccomanda inoltre, di non affollare l'area in prossimità della Chiesa di Grotte, individuata dall'Aeronautica Militare come zona di manovra, ricordando che la conformazione costiera consente una visione ottimale dello spettacolo da diversi punti della città.