L'Immacolata a Messina, si rinnova il rito dell'omaggio floreale con l'intervento dei vigili del fuoco

Si è rinnovato il tradizionale omaggio all'Immacolata di marmo,la statua che si trova nella piazza dietro la Cattedrale. A deporre la corona di fiori il Sindaco Federico Basile a nome della cittadinanza e i Vigili del fuoco, con la suggestiva salita verso l'alto. Subito dopo il vescovo ausiliare Cesare Di Pietro ha offerto l'incenso e ha pregato per tutti i messinesi, in particolare per i giovani e per le famiglie provate dal disagio

Questo insieme alla messa nella chiesa di San Francesco all'Immacolata è il momento con cui si aprono a Messina le festività natalizie nel segno della devozione e della tradizione. Nel pomeriggio dalla chiesa partirà la processione del simulacro dell'Immacolata: fra le soste prevista quella dinanzi al monastero di Montevergine per lapreghiera delle Clarisse e a piazza Duomo