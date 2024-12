Immacolata a Messina, don Giuseppe Di Stefano depone i fiori in cima alla stele FOTO

Col suo elmetto celeste, il colore di Maria, anche quest'anno don Giuseppe Di Stefano, parroco della comunità Madonna delle Lacrime al Villaggio Padre Annibale Santo Bordonaro ha offerto i fiori all'Immacolata posta in cima alla stele sul sagrato della chiesa. Richiamando il verso di un canto popolare, "Vorrei salire in cielo, vedere il tuo bel viso...", il sacerdote ha rivolto un messaggio d'amore alla Madonna, a nome di tutti i suoi parrocchiani: "Neppure il cielo, nella sua indescrivibile bellezza è niente a confronto con te, Maria. Non so immaginarti, ma so che Dio per te ha letteralmente perso la testa e lui di bellezza, certo, se ne intende...Tu sei il mio cielo, Maria. Sei la bellezza di Dio fatta donna e mamma. Sei il capolavoro della fantasia dello Spirito che in te ha operato meraviglie. E Dio non ha altro volto che il tuo, innamorato e materno. Un Dio di carne, vicinissimo. Un Dio Padre con cuore di mamma". Domenica 12 gennaio Rtp trasmetterà la messa in diretta proprio dalla chiesa di Villaggio Padre Annibale.