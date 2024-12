Welcome to Gesso, mrs. Jill Jacocbs Biden

Tutto pronto a Gesso per l’arrivo di mrs. Jill Jacobs Byden, la “first lady” americana, che oggi esaudirà il desiderio di «conoscere la comunità che custodisce le sue radici», come più volte aveva fatto sapere nelle settimane che hanno preceduto la sua visita in Italia. “Ibbisu”, come viene chiamato nel dialetto della tradizione uno dei più suggestivi borghi collinari del nostro territorio, ha dato i natali alla bisnonna, Concetta Scaltrito, nel 1855, la quale emigrò a New York nel 1889, dove si unì in nozze con Gaetano Giacoppo (poi anglicizzato Jacops e successivamente Jacobs).

Al di là del protocollo istituzionale organizzato dall’Ambasciata americana, Jill Jacobs vivrà questo ricongiungimento con la sua terra in maniera semplice e piuttosto intima. Ad accoglierla con il calore proprio di chi è legato alle tradizioni la comunità, assieme al parroco don Franco Arrigo e al direttore del Museo di Cultura e Musica popolare dei Peloritani, Mario Sarica, il quale ha curato un volume dal titolo “Di là del mare” in cui viene ricostruito il percorso genealogico della famiglia Jacops. Ci sarà anche il sindaco Federico Basile.

«Siamo felici di questa visita che suggella un legame tenuto sempre vivo dalle generazioni che si sono succedute, invogliando anche il Museo a ricostruire in maniera rigorosa la storia di questa famiglia di emigrati, di cui ha parlato per la prima volta la sociologa americana Emily Fogg Meade, indicandolo come modello di integrazione da imitare», ha detto Sarica che non ha nascosto il desiderio di poter far dono del suo volume a mrs Jill.

Il legame della bisnonna di lady Biden con Gesso è testimoniato nei registri parrocchiali nei quali si trova il certificato di battesimo di Concetta Scaltrito custoditi nella chiesa madre di Sant’Antonio Abate (che il parroco ha preparato con l’auspicio di poterlo mostrare alla pronipote); qui si trova anche un altare dedicato a San Giuseppe Donato, spiega Sarica, dalla comunità Ibbisota di Hammonton nel New Jersey dove si trova una chiesa intitolata al santo dei lavoratori.

Il villaggio di Gesso ovviamente è da giorni mobilitato per un evento unico nel suo genere. È stato allestito ieri in piazza un palco dal quale, qualora le condizioni meteo fossero favorevoli, Jill Biden potrebbe rivolgersi alla comunità, mentre i balconi sono stati addobbati con striscioni di benvenuta.