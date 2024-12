Detenuto messinese morto nel carcere di Catanzaro, parla la mamma di Ivan Lauria: "Voglio capire che cosa è successo ai mio figlio"

Ha trascorso quasi metà della sua giovane vita tra le comunità per minori e il carcere, Ivan Lauria, il detenuto messinese morto a 28 anni nel carcere di Catanzaro lo scorso 15 novembre. Fin da quando aveva 13 anni è stato un entrare e uscire da una struttura detentiva all’altra, fino all’ultima dove ha trovato la morte. Una fine inaccettabile per la madre che gli stata sempre vicino e che, fino all’ultimo, ha sperato di salvarlo.

«Credevo nella possibilità di recuperare mio figlio, sapevo che sarebbe stato difficile, che gli sarei dovuta stare sempre addosso e che la mia vita la dovevo dedicare a lui fino a quando non recuperava al cento per cento ma che mi sarebbe arrivata quella notizia, proprio non me lo aspettavo». Non si dà pace Michela Lauria, la madre di Ivan, che adesso cerca la verità sulla morte del figlio «anche se mio figlio non me lo restituirà nessuno». Vuole capire come è morto, perché nessuno l’aveva avvisata che era stato trasferito nel carcere di Catanzaro. Ad affiancarla in questa battaglia l’avvocato Pietro Ruggeri che fin dall’inizio ha seguito le tormentate vicende del ragazzo. Per questa morte c’è un’inchiesta della procura di Catanzaro che ha disposto l’autopsia, si attende l’esito. «Purtroppo Ivan ha fatto degli sbagli fin da quando aveva 13 anni, non era ancora imputabile. Fino a quel momento era un ragazzino come tanti altri, era un iperattivo. Gli piaceva tanto andare a pescare, amava le moto quando ha fatto la prima comunione gli abbiamo regalato una minimoto. Per il resto era sempre con me».