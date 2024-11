Detenuto messinese morto in carcere a Catanzaro: denuncia anche alla Procura di Trapani

«Cella 7. C’è un detenuto, osservato a vista, che di cognome fa Domenico Lauria . È un evidente caso psichiatrico che attende che si liberi un posto nell’Atsm di Barcellona Pozzo di Gotto. È a Trapani da un anno e sei mesi, parla in continuazione ed è pieno di tagli soprattutto sulle braccia. Dice “mi taglio tutti i giorni, mi impicco tutti i giorni, mi vogliono portare alla morte. Sei o sette volte sono riuscito ad andare in ospedale, uscendo da questo inferno. Tutti i reati che ho commesso sono per tossicodipendenza. Da quando sto qua mi hanno fatto almeno 15 Tso. Il metadone che mi danno ha un dosaggio troppo basso e non mi fa niente».

Venerdì scorso la notizia del decesso è piovuta come un macigno sui familiari che si sono recati nel capoluogo calabrese per riportare la salma a Messina. «Invalido civile al 75% - ha dichiarato l’avvocato Ruggeri - con gravi problemi di salute mentale accertati anche da consulenti d’ufficio nominati nei vari procedimenti, per il quale era stata nominata amministratore di sostegno la madre a causa delle sue invalidità, non gli era stato concesso dal Tribunale di sorveglianza di Palermo in data 7 dicembre 2023 il differimento dell’esecuzione della pena». Nel tempo, infatti, le condanne si erano accumulate «per lo più riguardavano furti e resistenza a pubblico ufficiale» ha spiegato il legale. Il giovane era quindi finito in carcere per scontare le condanne. Fin dal 2021 il legale aveva presentato istanze per chiedere un avvicinamento, affinché la madre lo potesse accudire, inoltre aveva presentato istanze anche «al Dap e al ministero di Giustizia affinché venisse collocato in una struttura adeguata alle patologie».

«Domani (oggi per chi legge, n.d.r.) alle 9.30 visiterò, con Pino Apprendi, Garante dei detenuti, e Nina Grillo dell’esecutivo di Italia Viva Sicilia, il carcere Pietro Cerulli di Trapani. È il carcere dove hanno arrestato le guardie che torturavano». Lo ha annunciato ieri Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.