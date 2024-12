La visita di Jill Biden a Messina: l'accesso all'evento sarà riservato agli abitanti di Gesso

In occasione dell’arrivo a Messina della First Lady Jill Biden, in programma domani, mercoledì 4 dicembre 2024, che prevede la visita della First Lady a Gesso, il villaggio collinare del Comune di Messina che diede i natali ai Suoi bisnonni, la complessa macchina organizzativa messa in moto ha predisposto una serie di accorgimenti al fine di ottimizzare al meglio la sicurezza e l’accessibilità nell’area interessata all’evento.

In particolare, considerato che lo svolgimento della cerimonia di accoglienza della First Lady si terrà nella piazza del villaggio, per ragioni legate all’ampiezza della stessa e alle caratteristiche morfologiche del villaggio, si avvisa la cittadinanza che l’accesso all’evento è esclusivamente consentito agli abitanti di Gesso. Si invitano inoltre coloro che intendono recarsi al cimitero del luogo di posticipare la visita ai propri cari a conclusione dell’evento.