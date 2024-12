Jill Biden a Messina, l'orgoglio dei giovani di Gesso e del Comune: sarà proposta la cittadinanza onoraria

La gestione logistica dell’evento è stretta fra le maglie delle richieste della sicurezza americana, la pianificazione delle forze dell’ordine messinesi e il supporto del Comune. Da ieri sono scattati i primi divieti di sosta, specie nella piazza dove verrà montato il palco dal quale farà il suo discorso Jill Biden, presumibilmente poco prima di mezzogiorno. Oggi divieti anche in gran parte delle vie principali del borgo, ma è da mercoledì alle 8 che ci sarà il clou con le due vie che conducono a piazza Sant’Antonio Abate in cui ci sarà anche il divieto di transito. I residenti avranno la possibilità di posteggiare nella zona della scuola, oggi dismessa. Per chi verrà da fuori, oggi al vaglio del tavolo prefettizio la possibilità di utilizzare un’area della zona ex Pirelli come posteggio e poi far salire a Gesso le persone con dei bus messi a disposizione del Comune di Messina e Atm.

In vista della visita storica della first lady – ci ha scritto Salvatore Grosso dell’associazione Giovani e Volontari di Gesso – nel nostro incantevole borgo, il cuore di tutta la comunità Ibbisota, sia quella residente a Gesso che quella sparsa in altre terre, pulsa di orgoglio e onore nell’accogliere un evento di tale portata. Ciò che ci rende ancora più orgogliosi è che Jill Biden ha scelto il nostro paese, per esplorare in prima persona le sue origini e incontrare la comunità che ha dato i natali alla sua famiglia. Non stiamo parlando solo di un evento di rilevanza internazionale, ma di un'opportunità unica e straordinaria di rivivere, con profonda emozione, la nostra storia e celebrare le radici che ci uniscono. Un segno tangibile e potente di quanto le nostre tradizioni, i nostri legami e le nostre storie siano un filo invisibile che ci unisce e che, oggi più che mai, ci ricorda la grandezza della nostra comunità».

«Un fuori programma del nostro progetto “Messina città degli eventi”». Il sindaco Basile non può non essere orgoglioso di questa clamorosa ed inattesa visita in città. «La riscoperta delle proprie radici – ha detto – è un segno di grande sensibilità e profondità d’animo. E il fatto che Jill Jacobs l’abbia fatto da First Lady dà il segno del valore che vuole dare a questa visita».

E Messina è pronta a rendere omaggio a questo evento. “Con grande onore e senso di profonda responsabilità, desidero annunciare la mia intenzione – ha detto ieri Nello Pergolizzi, presidente del consiglio comunale – di sottoporre alla valutazione dell’Aula, in piena intesa con il sindaco, la proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Jill Tracy Jacobs. Questa iniziativa rappresenta non soltanto un gesto simbolico di amicizia e collaborazione tra le nostre comunità, ma anche un’occasione per consolidare i legami culturali, storici e istituzionali che uniscono la città di Messina agli Stati Uniti.