È ufficiale: la First Lady americana Jill Biden torna alle radici italiane a Messina, e Gesso si prepara a vivere una giornata storica

Ieri sera, don Franco D'Arrigo ha detto a tutta la comunità di Gesso che mercoledì sarà un giorno speciale. Non che gli abitanti del piccolo centro affacciato sulle Eolie non lo sapessero, ma detto in Chiesa l'annuncio ha proprio un altro effetto. Quello delle istituzioni civili ha avuto tempi legati alla ferrea macchina della sicurezza che si muove dietro gli spostamenti, anche le visite personali, di chi abita alla Casa Bianca ed è la moglie dell'uomo politico più importante. E cosi in mattina è arrivata la conferma dall'ambasciata americana con i dettagli della visita di Jill Biden in Italia e non solo.

Nella serata di domani la First Lady partirà da Washington D.C., dalla Joint Base Andrews, con destinazione Catania. Mercoledì in mattinata, Jill Biden arriverà alla base militare di Sigonella, a Catania. Sempre in mattinata, nell’ambito della sua iniziativa Joining Forces a sostegno delle famiglie dei militari e veterani, la First Lady incontrerà famiglie legate al mondo militare e terrà un discorso alla base Sigonella. Nella tarda mattinata, si legge nella comunicazione che arriva dall'ufficio stampa a stelle e strisce la First Lady visiterà Gesso, frazione del Comune di Messina, che diede i natali ai suoi bisnonni. Quindi, nel pomeriggio la partenza alla volta di Catania per proseguire la sua visita ad Abu Dhabi.

E ieri sera nella chiesa di Sant'Antonio Abate Don Franco ha voluto sottolineare come la visita di un personaggio di questo calibro sia un onore per tutto il territorio soprattutto perché è meritevole che uno straniero possa avere a cuore i luoghi dei suoi avi e voglia visitarli quando ha ancora, di fatto, un ruolo pubblico di grande rilievo. E quindi l'invito a tutti ad essere presenti e ad arrivare per tempo in uno spazio temporale fra le 8,30 e le 10,30 con l'invito soprattutto a chi non è di Gesso di esserci perché sarà una giornata indimenticabile. E allora, il Comune e gli stessi abitanti stanno organizzando spazi per posteggiare le auto e arrivare in sicurezza in piazza. La viabilità sarà complessa ma l'evento merita un po' di sacrifici, almeno per un giorno.