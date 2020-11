Messina, a Gesso la cugina della moglie di Biden: "Vorrei abbracciarla"

«Sono contenta, se la signora Jill venisse qua avrei piacere di incontrarla». Caterina Giacoppo, è una signora di 64 anni che ha sempre vissuto a Gesso, un piccolo villaggio sulle colline di Messina. Da poco ha saputo di essere una lontana cugina di Jill Biden, la moglie di Joe Biden, eletto secondo le proiezioni dei media presidente degli Stati Uniti d’America. Si è scoperto, infatti, che la famiglia della signora Biden è originaria della frazione di circa 600 abitanti dove vive la signora Giacoppo.

Poco abituata a finire al centro dell’attenzione mediatica e ancora sorpresa da questa novità, è pronta ad abbracciare la sua lontana parente. «In famiglia non mi avevano mai parlato di parenti in America - dice - quando l’ho saputo sono rimasta sorpresa». Per il momento la signora non pensa ad andare negli Stati Uniti, ma vorrebbe incontrare la signora Biden: «Se viene qua facciamo una bella festa mangiamo insieme, cucinerei la pasta al forno, le braciolettine arrostite e tutto quello che le piace, sarei felice di abbracciarla».

In questi giorni la piccola comunità di Gesso è in fermento e ha seguito con attenzione le elezioni presidenziali in America. «Siamo in contatto con la città di Edmonton nel New Jersey dove si trova una comunità di Ibissoti, così come si chiamano le persone originarie di Gesso», spiega Tonino Macrì presidente dell’Associazione Rinascita Gesso, un’associazione che si occupa di promuovere il territorio.

«Sono i pronipoti - aggiunge - di quanti sono emigrati tanti anni fa ma hanno mantenuto un collegamento con il loro paese di origine tanto che ogni anno circa 20-30 persone tornano per riscoprire le loro radici. Siamo venuti a conoscenza di questa notizia tramite ricerche nell’albero genealogico. Abbiamo così scoperto di Placido Giacoppo, bisnonno paterno della moglie di Biden, che era partito da Gesso ai primi del 1900, il suo cognome è stato modificato in Giacoppa e poi americanizzato in Jacobs». La speranza nella piccola frazione è che la signora Jill Jacobs, possa un giorno recarsi a Gesso: «appena sarà possibile - conclude - cercheremo di metterci in contatto con lei per farle conoscere la storia della sua famiglia, avremo piacere se venisse qui per una visita».

