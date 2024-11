La tragedia del parapendio a Milazzo: migliorano le condizioni della 30enne. E' uscita dal coma

Ci sono speranze per Martina Florian, la 30enne precipitata in parapendio insieme al padre Markus, morto poche ore dopo lo schianto per un arresto cardiaco all’ospedale di Milazzo. I due erano in vacanza in Sicilia e mercoledì 20 novembre stavano sorvolando la spiaggia di Ponente di Milazzo con un parapendio biposto. Si sono schiantati contro l’impalcatura dell’ex discoteca «Le cupole», a seguito della rottura di un gancio o di una corda come dimostra un video che ormai da due giorni gira sui social.

Leggi anche La tragedia del parapendio a Milazzo: in un filmato la rottura di un aggancio

La ragazza si è risvegliata dal coma al policlinico universitario «Gaetano Martino» di Messina, dove era stata trasportata d’urgenza con l’elisoccorso del 118. Sembrerebbe scongiurato il rischio dell’amputazione della gamba destra. Nonostante le gravissime ferite riportate, Martina Florian dovrebbe farcela. Rimane in prognosi riservata. La giovane intanto è stata raggiunta in Sicilia dalla madre Helga.