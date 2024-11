La tragedia del parapendio a Milazzo: in un filmato la rottura di un aggancio

Non ci sono più dubbi sulle cause della tragedia che a Milazzo è costata la vita a Markus Florian, bolzanino di 57 anni che mercoledì sorvolava la riviera di ponente agganciato ad un parapendio con la figlia 30enne che invece è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico. In un video che degli operai hanno girato da un edificio situato proprio di fronte all'accaduto e che ormai è diventato virale sui social: si vede nettamente che uno dei due agganci, quello di sinistra, si rompe facendo precipitare poi i due verso l'area dell'ex discoteca le Cupole. La sequenza filmata che vi mostriamo è stata estrapolata da questo video che ormai da ore gira sui social e che anche gli inquirenti hanno acquisito per fare luce sul tragico episodio. Le indagini sono a cura dei carabinieri della Compagnia di Milazzo, agli ordini del capitano Alberto Del Basso, seguendo le disposizioni della Procura di Barcellona. Bisognerà adesso capire se si è spezzata la corda o si è trattato della rottura di un moschettone.