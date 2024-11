Messina, perde il controllo della moto sulla via Garibaldi: centauro muore sul colpo

È un motociclista la vittima dell’incidente avvenuto ieri sera in via Garibaldi, all’altezza del semaforo di fronte alla Prefettura. L’ennesima tragedia della strada si è verificata intorno alle 21.30 nei pressi della villetta dove sorge la fontana del Nettuno. A perdere la vita Giuseppe Ingemi, 55 anni. L’uomo era in sella ad una moto, una Harley Davidson, modello Sportster che, per cause che sono in corso di accertamento, si è probabilmente schiantata contro un palo della pubblica illuminazione. Per lo sfortunato motociclista non c’è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo.

I soccorritori di un’ambulanza del 118, arrivata poco dopo, hanno cercato di rianimarlo. Purtroppo ogni tentativo è andato a vuoto. Nel frattempo è arrivata una pattuglia della polizia municipale con il comandante Giovanni Giardina che ha avviato i primi accertamenti. Gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale hanno effettuato i rilievi per chiarire la traiettoria seguita dalla moto. La dinamica è ancora in via di accertamento.