Messina, tragico scontro auto scooter in via Garibaldi: il centauro, 44enne, è deceduto al Policlinico

Incidente poco dopo le 17 lungo la via Garibaldi, tra l'ingresso della Villa Mazzini e la prefettura. A scontrarsi un'auto con un grosso scooter. A seguito del tremendo impatto il conducente del mezzo a due ruote, si tratta del 44enne Massimiliano Costa (parrucchiere, sposato con due figli, che si stava recando nel proprio esercizio commerciale in via Cernaia), è deceduto dopo essere stato trasferito al pronto soccorso del policlinico.

Entrambi i mezzi viaggiavano in direzione sud e l’impatto è avvenuto all’altezza della via San Giovanni di Malta. Il traffico ha avuto un serio rallentamento per diverse decine di minuti. Sul posto c’è la sezione infortunistica della polizia municipale, coordinata dall'ispettore Giovanni Arizzi, per rilievi e per definire le responsabilità.