Messina, perde il controllo della moto sulla via Garibaldi: muore sul colpo centauro

Un motociclista, G. I. di 55 anni, è morto questa sera in un incidente che si è verificato in via Garibaldi nei pressi della fontana del Nettuno di fronte alla Prefettura. L'uomo viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è stato autonomo e l'uomo ha perso il controllo della moto nei pressi del semaforo vicino alla statua del Nettuno. Inutili i soccorsi giunti poco dopo. Qualche mese fa, nella carreggiata opposta, sempre nei pressi della Prefettura, a perdere la vita era stato un altro motociclista, Massimiliano Costa.

