Foto di gruppo dei 171 assunti al Comune di Messina. Basile: "Un'iniezione di energia e innovazione"

Il sindaco di Messina Federico Basile ha annunciato con orgoglio sui social l’assunzione di 171 nuovi dipendenti comunali, immortalando il momento con una foto che lo ritrae insieme ai neoassunti. Il gesto simbolico rappresenta, secondo il primo cittadino, la concretizzazione di un impegno preso con la città due anni fa, dopo aver superato le difficoltà economiche del Comune grazie all'approvazione del Piano di Riequilibrio.

"Con le 171 assunzioni di stamattina, raggiungiamo un totale di 341 nuovi colleghi in servizio negli ultimi due anni," ha scritto Basile nel post. "Dopo anni di blocco, queste assunzioni sono un'iniezione di energia e innovazione, essenziale per affrontare le sfide amministrative e migliorare l’efficienza dei servizi pubblici."

L’amministrazione, in carica dal 2018, si è posta l’obiettivo di rafforzare l’organico comunale, un processo reso possibile dalla stabilizzazione finanziaria dell’ente. Oltre ai 341 assunti, è in corso il concorso per 122 nuovi agenti della polizia municipale, segnale ulteriore dell’impegno a investire in risorse umane per il miglioramento della città.