Armando Hyerace nuovo segretario provinciale del Partito democratico di Messina

È Armando Hyerace il nuovo segretario provinciale del Partito democratico di Messina. Al termine di un congresso svolto sul filo del costante equilibrio, l’esito finale non fa eccezione: Hyerace conquista la segreteria ottenendo 51 delegati contro i 49 dello sfidante Alessandro Russo, distacco che si traduce in 618 voti contro 584, anche se a fare davvero la differenza sono stati appena 3 voti, quelli che hanno determinato il delegato in più per Hyerace nell’ultimo seggio, quello del sesto quartiere di Messina.

L’ufficialità verrà formalizzata nei prossimi giorni dalla commissione provinciale per il congresso e poi dall’assemblea provinciale, ma l’esito è ormai certo: sarà Hyerace a guidare la segreteria del Pd, ma è chiaro che le compagini che si sono affrontate (per la prima volta il congresso del Pd messinese ha visto in campo due vere mozioni alternative) lavoreranno insieme, visto anche il risultato così vicino alla parità.