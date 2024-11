Messina: giovane denunciato per spaccio di droga in centro città

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno denunciato un giovane cittadino straniero residente in provincia per spaccio di droga. Il ragazzo è stato sorpreso in una via centrale di Messina mentre cedeva una dose di hashish a un giovane messinese.

Intervenuti immediatamente, i militari hanno recuperato la dose di stupefacente e identificato il giovane spacciatore. Durante la perquisizione personale è stato trovato in possesso di oltre 200 euro in banconote, somma ritenuta proveniente dall’attività di spaccio.

Il ragazzo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per cessione di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Messina come assuntore di droghe.