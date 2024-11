Stromboli nuovamente invasa dal fango, ancora una notte da incubo per gli isolani: "Pronti a forme di protesta clamorose"

Sono bastati solo 40 minuti di pioggia per far venire giù dalla montagna di tutto. Ancora una volta l'isola di Stromboli si trova in piena emergenza con fango e detriti per le strade e nelle case. Da Piscita' a Scari la viabilità è nuovamente compromessa e l'alveo dei torrenti continua ad ampliarsi. In alcune abitazioni, in località Piscita', che risulta essere la più colpita, gli isolani si sono ritrovati nel cuore della notte con il fango che entrava dentro.

Una notte da incubo che ha tenuto sveglia la popolazione in attesa degli eventi. Fortunatamente sul versante di Ginostra non ha piovuto e quindi per il momento non vi sono altri danni. La gente è esasperata ed esplode la rabbia. Dall'isola si chiedono interventi immediati. "Se non avremo risposte - affermano i residenti- siamo pronti a clamorose forme di protesta".