Alluvioni a Stromboli, chiesta la dichiarazione di Stato di emergenza nazionale

Il sindaco di Lipari Riccardo Gullo ha chiesto una nuova dichiarazione di Stato di emergenza nazionale per l’intero territorio di Stromboli (rilanciando la richiesta già avanzata per Ginostra) allo scopo di raggiungere il traguardo della messa in sicurezza dell’isola con maggiori strumenti e celerità.

Questo alla luce, anche dell’ennesimo evento alluvionale, che oggi ha interessato l’isola delle Eolie trasportando sulla strade e nelle abitazioni pietre, fango e detriti vari, mettendo a rischio la pubblica incolumità. L’emergenza conseguente all’alluvione del 2022, di cui Gullo era commissario straordinario, si è chiusa lo scorso 31 agosto e si è adesso nella fase di passaggio alla gestione ordinaria, che comporta il completamento degli interventi avviati.